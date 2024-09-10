10 Eyl 2024 14:55
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News ID: 85592663
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Hizbullah'tan İsrail'e gönderme: Savaş meydanın mücadelecileriyiz

10 Eyl 2024 14:55
News ID: 85592663
Hizbullah'tan İsrail'e gönderme: Savaş meydanın mücadelecileriyiz

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı, Siyonist rejimin Lübnan'ı geniş çaplı bir savaşla tehdit ederek Siyonistleri işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki evlerine geri döndüremeyeceğini vurgulayarak "İsrailliler bizim savaş alanından olduğumuzu biliyor ve eğer büyük çaplı bir savaşla karşı karşıya kalırsak daha güçlü karşılık veririz." açıklamasında bulundu.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım sözlerinin devamında "Siyonist düşmanın önünde iki denklem var: Ya savaşı hemen durdurur ki bu kayıplarını düşürmesine yol açar ya da yaptırım durumunu sürdürür ki bu da rejimin vereceği sorunları, zararları ve iç karışıklıkları artırır çünkü bu savaş ne kadar sürerse sürsün İsrail rejiminin bu savaşı kazanması mümkün olmayacak ve tüm göstergeler bunu gösteriyor." dedi.

Kasım sözlerinin devamında "Filistinliler de iki denklemle karşı karşıya; Kendilerinin de istediği ama karşı tarafın kabul etmediği savaşı durdurmak ya da savaşı sürdürmek ve direnişlerini sürdürmek." diyerek "Filistinlilerin yorulacağını veya teslim olacağını düşünen herkes yanılgı içindedir; zamanın geçmesinin Filistinlilerin yenilgisine ve İsrail rejiminin hedeflerinin gerçekleşmesine yol açacağını düşünen herkes de yanılgı içindedir." ifadesine vurgu

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