Hizbullah'tan İsrail'e gönderme: Savaş meydanın mücadelecileriyiz

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım sözlerinin devamında "Siyonist düşmanın önünde iki denklem var: Ya savaşı hemen durdurur ki bu kayıplarını düşürmesine yol açar ya da yaptırım durumunu sürdürür ki bu da rejimin vereceği sorunları, zararları ve iç karışıklıkları artırır çünkü bu savaş ne kadar sürerse sürsün İsrail rejiminin bu savaşı kazanması mümkün olmayacak ve tüm göstergeler bunu gösteriyor." dedi.

Kasım sözlerinin devamında "Filistinliler de iki denklemle karşı karşıya; Kendilerinin de istediği ama karşı tarafın kabul etmediği savaşı durdurmak ya da savaşı sürdürmek ve direnişlerini sürdürmek." diyerek "Filistinlilerin yorulacağını veya teslim olacağını düşünen herkes yanılgı içindedir; zamanın geçmesinin Filistinlilerin yenilgisine ve İsrail rejiminin hedeflerinin gerçekleşmesine yol açacağını düşünen herkes de yanılgı içindedir." ifadesine vurgu