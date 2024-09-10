İran: Fars Körfezi'ndeki üç ada İran'ın ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fars Körfezi İsbirliği Konseyi 61. Dışişleri Bakanları toplantısının son bildirisine tepki göstererek, bu bildiride yer alan paragrafların yararsız ve sonuçsuz olduğunu vurguladı.

Kenani, Fars Körfezi'nde bulunan üç İran adasıyla ilgili olarak bildirideki paragrafı reddederek, "Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tonb adaları İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır” dedi.

Kenanı açıklamasının devamında, "İran, kendisine ait adalar hakkında her türlü yorumda bulunmanın yanı sıra sınırlarında askeri tatbikat düzenlenmesini egemenliğine müdahale olarak görüyor ve bunları mahkum ediyor" ifadesini kullandı.

Kenani ayrıca, Kuveyt'in Areş Meydanı ile ilgili tek taraflı iddiasını reddederek, “Tek taraflı iddiaların ileri sürülmesinin bir değeri yoktur ve Kuveyt tarafı için bir hak kanıtlamaz” ifadelerinde bulundu.