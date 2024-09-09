İranlı doktor ABD'deki buluş festivalinde altın madalya kazandı

Küresel İcatlar ve Buluşlar Federasyonu, yeni tıbbi buluşları sergileyen bir festivali, bir kez Amerika'da ve bir kez de Avrupa'da gerçekleştirir. Bu festivale, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan buluşçular ve yatırımcılar yeni fikirlerini sergiler.

Dr. Hüseyin Kasımi, yetişkin kan ve kanser hastalıkları alanında üst ihtisas sahibi olup, kök hücre salgıları içeren yara ve yanıkları kaplayan sprey vaks icadıyla dünyanın ikinci üreticisi olarak bu ürünü geliştiren kişi unvanını kazanmıştır.

Basın mensuplarına konuşan Kasımi, bu spreyin kök hücre salgıları içerdiğini ve yenilenme (Regeneration) özelliğine sahip olduğunu belirterek, "Bu ürün toz veya sprey şeklinde yara ve yanıklara uygulanıyor ve yara ya da yanık üzerinde bir örtü oluşturuyor" dedi.

Kasımi, ürünün vücut sıvılarının kaybını önlediğini ve bakteriler ile mantarlar gibi dış etkenlerin cilde ve dokulara girmesini engellediğini, bu şekilde enfeksiyon riskini azalttığını, ayrıca yaradan gelen salgıların yenilenmeyi hızlandırarak yaranın ya da yanığın iyileşmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Ürün daha çok ağır yanıklarda ve tedaviye dirençli yaralarda kullanılıyor.

Bu ürünün yara üzerinde bir kaplama oluşturarak daha hızlı iyileşmeye yardımcı olduğunu vurgulayan Kasımi, İran'ın bu ürünü üretmeyi başaran dünyadaki ikinci ülke olduğunu sözlerine ekledi.