Filistin'e Özgürlük Klibi + Video

Muntaziran-e Munji Enstitüsü tarafından yayımlanan "Free Free Palestine!" adlı müzik parçası, Filistin halkını desteklemek amacıyla yapılmış sanatsal ve protesto niteliğinde bir eserdir. Bu çalışma, direnişin sesi ve dünyanın dört bir yanındaki özgürlük yanlılarının, Filistin'deki işgal ve zulmün sona ermesi arzusunu yansıtmaktadır. Hasan Tevakkoli tarafından yazılan bu şarkının sözleri, dünya genelinde Filistin'e destek yürüyüşlerinde duyulan sloganların bir karışımı olup, farklı dillerin ve ünlü protesto terimlerinin kullanımıyla mesajını geniş bir kitleye ulaştırmayı başarmıştır.