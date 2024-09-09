Esir Siyonist: İsrail, Hamas tünelleri hakkında hiçbir şey bilmiyor / Netanyahu bir yalancı

Gazze Şeridi'nden dönen Siyonist esir Adina Moşe, İsrail ordusunun Hamas Hareketi'nin tünelleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve bu rejimin iç güvenlik teşkilatı Şabak'ın ondan Gazze Şeridi'nin tünellerinin haritasını çizmesini istediğini belirtti.

Moşe, “Şabak benden tünellerin haritasını çizmemi istedi, ben ise sanatçı olmadığımı söyledim. Şabak'ın bu talebinin sebebi, onların tüneller hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamasıdır. Gazze Şeridi'ndeki tüneller çok geniş ve uzun. Yerin altında Gazze'nin her tarafına yayılmış durumdalar. Gazze'de sadece bir tünel yok, aksine birbirine bağlı ve sonu olmayan birçok tünel ağı var." dedi.

Gazze Şeridi'nden dönen bu Siyonist esir ayrıca "Askeri baskı (Siyonist) esirlerin geri getirilmesine yardımcı olmuyor. Netanyahu yalan söylüyor, o ve ordu Gazze Şeridi'ndeki Hamas tünelleri hakkında hiçbir şey bilmiyor." ifadelerini kullandı.