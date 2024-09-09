Siyonist rejimin hava saldırısında 14 sivil şehit düştü

Suriye'nin Hama eyaletinin batı kırsalında yer alan Masyaf şehrinin hastane müdürü Feysal Haydar, Siyonist rejimin bu bölgeye yaptığı hava saldırısında 14 sivilin şehit olduğunu ve 43 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak bir Suriye askeri yetkilisi SANA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Pazar gecesi saat 23:20 sularında İsrail düşmanı, kuzeybatı Lübnan yönünden bir saldırı düzenleyerek Suriye'nin orta bölgesindeki askeri mevzileri hedef aldı" dedi.

Bu askeri yetkili, Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşılık verdiğini ve saldırı sonucunda kişinin şehit 3 olduğunu, 15 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.