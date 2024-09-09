9 Eyl 2024 10:25
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News ID: 85591143
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Siyonist rejimin hava saldırısında 14 sivil şehit düştü

9 Eyl 2024 10:25
News ID: 85591143
Siyonist rejimin hava saldırısında 14 sivil şehit düştü

Tahran, İRNA - Haber kaynakları, pazartesi günü erken saatlerde Siyonist rejimin Suriye'nin merkezindeki bölgelere düzenlediği hava saldırısında en az 14 sivilin şehit olduğunu ve 43 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Suriye'nin Hama eyaletinin batı kırsalında yer alan Masyaf şehrinin hastane müdürü Feysal Haydar, Siyonist rejimin bu bölgeye yaptığı hava saldırısında 14 sivilin şehit olduğunu ve 43 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak bir Suriye askeri yetkilisi SANA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Pazar gecesi saat 23:20 sularında İsrail düşmanı, kuzeybatı Lübnan yönünden bir saldırı düzenleyerek Suriye'nin orta bölgesindeki askeri mevzileri hedef aldı" dedi.

Bu askeri yetkili, Suriye ordusunun hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşılık verdiğini ve saldırı sonucunda  kişinin şehit 3 olduğunu, 15 kişinin ise yaralandığını bildirmişti. 

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