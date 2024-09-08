Netanyahu'yu iç savaş korkusu sardı

Filistin Sama Haber Ajansı’na göre, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgalci rejimin direniş ekseni tarafından kuşatıldığını belirterek, “İran merkezli bir ideolojiyle kuşatılmış durumdayız” dedi.

İşgalci rejimin liderleri arasındaki gerilimin yoğunlaşması ve iktidardaki kabinenin direnişe teslim olması ve ateşkesi kabul etmesi yönündeki baskının artmasına değinen Netanyahu, “Hamas, İsrail'de bir iç çatışma yaratmaya çalışıyor. Onun aramızda mesafe yaratmasına izin vermemeliyiz” ifadesini kullandı.

Hamas'ı yok etme ve Siyonist esirleri serbest bırakma sözünü 11 ay sonra yerine getirmeyen işgalci rejimin Başbakanı, bu sözlerini yineleyerek, “Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit olmamasını ve İsraillilerin evlerine geri dönebilmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.