8 Eyl 2024 16:16
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News ID: 85590584
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Hizbullah: Düşmanın savaşı durdurmaktan başka yolu yok

8 Eyl 2024 16:16
News ID: 85590584
Hizbullah: Düşmanın savaşı durdurmaktan başka yolu yok

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi Merkez Konseyi üyesi, direnişin bölgede yeni denklemler çizebilecek güce sahip olduğunu vurgulayarak, Siyonist rejimin önünde Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmaktan başka yolu olmadığını belirtti.

Lübnan Hizbullah Hareketi Merkez Konseyi üyesi Şeyh Nabil Kavuk, Siyonist rejimin her geçen gün gücünün azaldığını ve direnişin savunma-savaş, askeri ve siyasi düzeydeki gücünün arttığını söyledi.

Şeyh Nabil Kavuk, “Direniş, Siyonist rejimin saldırılarına karşılık vererek tehditlere, savaş gemilerine ve uçak gemilerine teslim olmadığını kanıtladı” dedi.

Kavuk, “Direniş destek cephelerinin zayıflamasını kabul etmeyecek ve Gazze'ye destek konusunda öncü olacaktır. Siyonist düşmanın, Siyonist yerleşimcileri kurtarıp evlerine döndürmek için Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaktan başka bir yolu yoktur” ifadelerinde bulundu.

Kavuk, “Düşmanın krizden ve direnişin her gün yarattığı denklemlerden çıkma gücü yok. Siyonist rejim geri çekilme ve yenilgiyi kabul etme yoluna girerken Lübnan, Yemen, Filistin ve Irak'taki direniş stratejik ve tarihi zafer yoluna girmiştir ve bu sadece direniş ekseninin yararınadır” ifadesini kullandı.

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