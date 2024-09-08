Hizbullah: Düşmanın savaşı durdurmaktan başka yolu yok

Lübnan Hizbullah Hareketi Merkez Konseyi üyesi Şeyh Nabil Kavuk, Siyonist rejimin her geçen gün gücünün azaldığını ve direnişin savunma-savaş, askeri ve siyasi düzeydeki gücünün arttığını söyledi.

Şeyh Nabil Kavuk, “Direniş, Siyonist rejimin saldırılarına karşılık vererek tehditlere, savaş gemilerine ve uçak gemilerine teslim olmadığını kanıtladı” dedi.

Kavuk, “Direniş destek cephelerinin zayıflamasını kabul etmeyecek ve Gazze'ye destek konusunda öncü olacaktır. Siyonist düşmanın, Siyonist yerleşimcileri kurtarıp evlerine döndürmek için Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaktan başka bir yolu yoktur” ifadelerinde bulundu.

Kavuk, “Düşmanın krizden ve direnişin her gün yarattığı denklemlerden çıkma gücü yok. Siyonist rejim geri çekilme ve yenilgiyi kabul etme yoluna girerken Lübnan, Yemen, Filistin ve Irak'taki direniş stratejik ve tarihi zafer yoluna girmiştir ve bu sadece direniş ekseninin yararınadır” ifadesini kullandı.