BM: Gazze Şeridi sakinleri dünyadaki kıtlık çeken nüfusun yüzde 80'ini oluşturuyor

"Michael Fahri", BM Genel Kurulu'na sunduğu raporda "Gazze Şeridi'nde yaşayanların açlığa mahkum etmek, savaşın ikinci gününde başladı."ifadesine yer verdi.

Fahri raporunun devamında "Gazze Şeridi'ne giren sınırlı yardımlar da çoğunlukla orta ve güney bölgelere gönderilirken, İsrail rejimi Gazze Şeridi sakinlerine kuzey bölgelerine taşınma emri vermişti.

Fahri ayrıca "Aralık 2023 civarında, Gazze Şeridi sakinleri dünyanın kıtlıktan muzdarip nüfusunun %80'ini oluşturuyor." ifadesine yer verirken "Savaş tarihinde bir milletin bu kadar kıtlık ve açlık çektiğine dair bir kayıt yok ve bu bölgede 2,3 milyon Filistinlinin başına gelenlerin eşi benzeri görülmemiştir." vurgusunda bulundu.

Fahri raporunun devamında "Filistin halkına yönelik kasıtlı kıtlıkların tarihi, (sahte) İsrail'in kurulduğu ve Filistin halkının topraklarından sürüldüğü 76 yıl öncesine dayanıyor ve o günden bu yana İsrail, Filistin halkını aç bırakma politikasına yöneldi." ifadelerine yer verdi.