İranlı sporcu para halter rekor kırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında Erkekler 107 kiloda mücadele eden Para Halter Milli sporcumuz Ali Ekber Garipşahi, BAE, Brezilya, Malezya, Amerika, Japonya, Meksika, Özbekistan ve Moğolistan'dan sporcularla karşılaştı.
Kariyerinde 4 dünya ve 1 Asya şampiyonluğu bulunan Garipşahi, ilk hakkında 247 kiloda başarılı olarak, Paralimpik rekorunu kırdı.
İkinci hakkında ise 252 kiloda rekor kıran Garipşahi üçüncü hakkında 261 kiloda kaybederek aynı 252 kiloda paralimpik şampiyonu oldu.
Bu karşılaşmalarda Moğol halterci gümüş madalya alırken, Meksikalı halterci ise bronz kazandı.
Bu, İran kafilesinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'ndaki yedinci altın madalyasıydı.
yorumunuz