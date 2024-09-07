İranlı grafik tasarımcı, Portekiz'in en iyi ikinci afiş tasarımı ödülünü kazandı

2024 Portekiz Logo Uluslararası Grafik Bienali, festival için gönderilen 1.500'den fazla afişle başladı.

Sekiz kişilik jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Polonya, Portekiz, İsviçre, Bosna, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Çin, Endonezya, Tayvan, İtalya, Almanya, Japonya, Belçika, Rusya, Finlandiya, Fransa, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, Belarus, Arjantin, İzlanda, Gürcistan, İspanya, Macaristan, Bulgaristan, Slovenya, Bosna-Hersek, Tayland, Malezya, Venezuela, Türkiye, Slovakya, Kanada, Meksika, Irak, Ukrayna ve İngiltere'den 198 eser ana festival bölümüne seçildi ve nihai değerlendirmede ödüller dört kategoride sahiplerini buldu.

Bu değerlendirmede, Resul Hakcu "Hesirabad" belgesel filmi için hazırladığı afiş ile Logo Bienali'nin sosyal kategorisinde en iyi ikinci afiş tasarımı ödülünü kazandı.