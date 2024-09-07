Hizbullah, "Golani Taburu" karargahına roketli saldırı düzenledi

Hizbullah Lübnan, bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi halkını destekleme ve Filistin direnişine destek verme amacıyla ve ayrıca siyonist rejimin sivil evlere yönelik katliamlarına, özellikle de Lübnan'ın Ceneol bölgesine yapılan son saldırılara yanıt olarak, "Cebel Niriye" üssünü Katyuşa roketleriyle hedef aldığını belirtti.

Açıklamaya göre, Cebel Niriye üssü şu anda siyonist rejimin Golani Taburu'nun karargahı.

Hizbullah dün de bir açıklama yaparak, siyonist rejimin askerleri tarafından kullanılan "Mayan Baruh" askeri üssü, "Zubeydin" kampı ve "Al-Mutalla" yerleşkesindeki binalara drone ve roketlerle saldırı düzenlendiğini bildirmişti.