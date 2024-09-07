7 Eyl 2024 14:59
Journalist ID: 5446
News ID: 85589457
T T
0 Persons

Ekler

Hizbullah, "Golani Taburu" karargahına roketli saldırı düzenledi

7 Eyl 2024 14:59
News ID: 85589457
Hizbullah, "Golani Taburu" karargahına roketli saldırı düzenledi

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah'ı Golani Taburu karargahına roketli saldırı düzenlediğini duyurdu.

 Hizbullah Lübnan, bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi halkını destekleme ve Filistin direnişine destek verme amacıyla ve ayrıca siyonist rejimin sivil evlere yönelik katliamlarına, özellikle de Lübnan'ın Ceneol bölgesine yapılan son saldırılara yanıt olarak, "Cebel Niriye" üssünü Katyuşa roketleriyle hedef aldığını belirtti.

Açıklamaya göre, Cebel Niriye üssü şu anda siyonist rejimin Golani Taburu'nun karargahı.

Hizbullah dün de bir açıklama yaparak, siyonist rejimin askerleri tarafından kullanılan "Mayan Baruh" askeri üssü, "Zubeydin" kampı ve "Al-Mutalla" yerleşkesindeki binalara drone ve roketlerle saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .