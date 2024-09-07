7 Eyl 2024 11:15
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News ID: 85589077
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Siyonist rejim Gazze'de bir okulu daha bombaladı

7 Eyl 2024 11:15
News ID: 85589077
Siyonist rejim Gazze'de bir okulu daha bombaladı

Tahran, İRNA - Haber kaynakları, Cumartesi sabahı Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okula hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Siyonist rejime ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye kampında bulunan "Halime es-Saadiye" okulunu bombaladı.

Bu saldırıda, Birleşmiş Milletler'e ait olan ve savaşın başından beri mültecilerin barındığı bu okulda şimdiye kadar dört kişi şehit oldu, 15 kişi ise yaralandı. Daha önce Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Başkanı Filip Lazzarini, Gazze'deki okulların %70'inden fazlasının yıkıldığını veya zarar gördüğünü ve çoğunun binlerce aile için kalabalık sığınaklara dönüştüğünü, bu nedenle eğitim için kullanılamadığını belirtmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Savaşı'nda şehit sayısının 40 bin 878'e yükseldiğini duyurdu. 

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