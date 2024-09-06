Aristoteles ve Galileo'ya eşit İranlı bilim adamı; Ebu Reyhan Birûnî

İran'ın Londra Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda “Eylül ayı, Batı dünyasında genellikle Aristoteles, Galileo gibi bilim adamları arasında kabul edilen, İran'ın önde gelen bilim adamlarından Ebu Reyhan Birûnî’nin doğduğu aydır. Neredeyse Ebu Reyhan da bu iki önemli şahsiyet gibi farklı ilim alanlarında söz sahibi biriydi. İslam'ın Altın Çağı'nda İranlı bilim adamları, insan bilgi birikiminin gelişmesinde önemli bir rol oynadı; Ebu Reyhan bunlardan sadece biri. Ebu Reyhan İnsanlığın bilgisinin gelişimine yaptığı katkının yanı sıra bugün İran, Afganistan ve Özbekistan arasında önemli bir kültürel bağ oluşturmuştur; çünkü Ebu Reyhan döneminde bu iki ülke İran'ın bir parçasıydı, Özbekistan'da doğan Ebu Reyhan Afganistan'da yaşamını yitirdi.” ifadelerine yer verdi.

Ebu Reyhan Birûnî 973 yılında bugünün Özbekistan’ı sayılan Harezm’in Kas kentinde doğdu. Harezm bölgesinin dışında doğduğu için Ebu Reyhan Birûnî olarak tanındı.

Matematik, astronomi, tarih, coğrafya, tıp, doğa bilimleri, petroloji, edebiyat ve felsefe alanlarında; fikir sahibiydi ve eserlerinde bilimsel, araştırma ve deneysel yöntemleri kullanması nedeniyle; o zamanın sınırlı imkanlarına rağmen antik dünyada yapılan en iyi araştırmalar arasında kabul edilen sonuçlara ulaşan eşsiz bir bilim adamı olarak kabul edildi.