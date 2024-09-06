İranlı Komutan: Güncel ekipmanla ülkenin hava sahasını koruyoruz

Ülkenin kuzeydoğu hava savunma bölgesini ziyaret eden İran Ordusu Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, bu bölgenin muharebe ve operasyonel hazırlık düzeyini değerlendirdi.

Ordu Hava Savunma Kuvvetlerinin ekipman ve verimli insan gücü kullanarak, ülkenin hava sahasının korunmasında önemli bir rol oynadığını belirten Tuğgeneral Sabahiferd, “Hava Savunma Kuvvetleri, ülkenin savunma gücünü güçlendirmek amacıyla radar ve füze sistemlerini geliştirmek için kapsamlı önlemler almış. Diğer silahlı kuvvetlerle ortak tatbikatlar yapılması da Savunma Kuvvetlerinin ülke semalarını savunmaya tam hazır olduğunu gösteriyor” dedi.

İran’ın silahlı kuvvetlerini en gelişmiş hava savunma sistemleriyle donatarak üstün bir bölgesel güç haline geldiğini anlatan Tuğgeneral Sabahiferd, “Yerli uzmanların yıllarca süren çabalarının yatırımların sonucu olan bu büyük başarı ülkenin hava sahasının güvenliğini önemli ölçüde artırmış ve İran'ı her türlü hava tehdidine karşı tamamen hazırlıklı hale getirmiştir” ifadelerinde bulundu.