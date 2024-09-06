Hirkani ormanlarındaki maralın görüntüleri

Çevre aktivistleri Hirkani ormanlarındaki maralların varlığını anlatan bir kısa film yayınladı.

Eylül ayı, Hirkani ormanının görkemli kralları olarak bilinen erkek maralların uygun bir çift bulma zamanıdır. Ancak bazen bu merallar dişi meralın sevgi dolu tepkisini duymak yerine avcıların kurşunlarının mağduru oluyor. Bu bağlamda çiftleşme döneminde bu hayvan türlerini korumak için ildeki çevre koruma örgütü tarafından çadırlar kuruluyor.

Düzensiz avlanma nedeniyle maralların sayısı her geçen gün azalmakta. Avcılara bu türe saldırma fırsatı sağlayan zamanlardan biri çiftleşme dönemi veya yerel dille “Verza Çemer” mevsimidir.

Çiftleşme döneminde erkek geyik kendi bölgesini belirlemek için diğer erkek geyiklerle savaşa girer ve evcil bir ineğin sesine benzer bir ses çıkararak dişi geyiği kendi bölgesine çağırır.

Çiftleşme döneminde bir erkek geyik kendi bölgesinde başka bir erkeğin sesini duyarsa, saldıran geyiği bölgesinden uzaklaştırmak için hızla sese doğru hareket eder.