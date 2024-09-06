Tel Aviv’de binlerce kişi Hamas ile derhal esir takası çağrısında bulundu+video

Filistin Sama haber ajansına göre, Siyonistler bir kez daha Tel Aviv'de geniş bir protesto düzenleyerek Hamas'la derhal esir takası çağrısında bulundu.

Bu habere göre, Siyonist rejim kabinesi karşıtı sloganlar atan protestocular Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona ermesini ve bu şeritteki esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Dün gece Siyonistler, işgal altındaki Filistin'in merkezindeki Hod Haşaron kentinde bu rejimin Eğitim Bakanı Yoav Kish'in evinin önünde de protesto düzenledi.

Protestocular arasında sıkışan Siyonist rejimin Eğitim Bakanı İsrail polisi tarafından kurtarıldı.

Siyonistler ayrıca İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Batı Kudüs'teki evinin yakınında toplanarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Son günlerde işgal altındaki Filistin'in Tel Aviv dahil çeşitli şehirlerinde büyük çaplı gösteriler düzenlendi ve Siyonist rejim polisi onlarca Siyonist'i gözaltına aldı.