İran ve Bahreyn dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdul Latif Bin Raşid El Ziyani, Seyid Abbas Erakçi'nin ülkemizin Dışişleri Bakanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

İran'la ikili ilişkilerin önemine değinen Bahreyn Dışişleri Bakanı, yeni dönemde Tahran ile Manama arasındaki ortak siyasi diyaloğun ilerletilmesini umduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Bahreynli mevkidaşına tebriklerinin yanı sıra ülkemizin cumhurbaşkanının yemin törenine katılımından dolayı teşekkür ederek komşularla ilişkilerin komşuluk politikası çerçevesinde geliştirilmesinin İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Her iki taraf yapılan anlaşmalar çerçevesinde görüşmelerin ve fikir teatilerinin devamına vurgu yaptı.