Erakçi: Komşularımızın toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit veya sınırların yeniden çizilmesi, İran'ın kırmızı çizgisidir

Seyyid Abbas Erakçi, bölgesel istikrarın İran’ın ulusal güvenliğinin temel direklerinden biri olduğunu vurgulayarak, ülkemizin sınırları çevresindeki herhangi bir toprak tehdidi veya jeopolitik değişikliğin İran'ın kırmızı çizgisi olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı, sosyal medya platformu "X"te yayınladığı mesajında, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın yalnızca bir öncelik olmadığını, aynı zamanda ulusal güvenliğimizin temel direklerinden biri olduğunu ve komşularımızın toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehditin veya sınırların yeniden çizilmesinin, ister kuzeyde, ister güneyde, ister doğuda, ister batıda olsun, tamamen kabul edilemez olduğunu ve İran için kırmızı çizgi sayıldığını yazdı.