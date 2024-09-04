Amerika, İran milli kata takımına vize vermedi

Dünya Kata Judo Şampiyonası bu Kasım ayında resmi olarak ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak.

İran Judo Federasyonu, ev sahibi ülkeden resmi davet almasına rağmen birkaç ay önce bu ülkenin vizesini almak için gerekli işlemlere başlamıştı.

Judo Federasyonu konuyla ilgili bir duyurusunda "Bu müsabakalara gönderilen milli takımın mülakat randevusunu alabilmek için federasyon, Ermenistan ve Türkiye'deki Amerikan elçiliğiyle defalarca gerekli istişarelerde bulundu ve son olarak da Ermenistan büyükelçiliği, İran milli takımı için mülakat tarihini belirledi.

Dün sabah Dünya Kata Şampiyonası'na gönderilen tüm kişiler, Ermenistan'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin istediği tüm belgelerle gitti, ancak ne yazık ki Amerikan büyükelçiliği profesyonel olmayan bir tavırla, Olimpiyat hareketinin tüzüğünü hiçe sayarak, uygunsuz ve tamamen politik bir tavırla milli takıma dünya şampiyonası için vize vermeyi reddetti." bilgisini paylaştı.