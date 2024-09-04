Para atletizmde milli sporcu Afruz altın madalya kazandı

Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında erkekler cirit atma F34 sınıfında final müsabakası gerçekleşti.

Dünya şampiyonu İranlı sporcu Said Afruz bu müsabakada Çin, Kolombiya (iki sporcu), Fas, Brezilya, Çin ve Irak'tan sporcularla karşılaştı.

Toplam 7 atletin katıldığı finalde milli sporcu Said Afruz 41,16 metrelik atışıyla birinci olarak altın madalya elde etti.

Kolombiyalı 2 sporcu da 39,04 ve 37,17 metrelik atışıyla gümüş ve bronz madalya kazandı. ️

Afruz’un altın madalya kazanmasıyla birlikte Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şu ana kadar İran’a toplam 3 altın madalya gelmiştir.