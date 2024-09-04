4 Eyl 2024 16:19
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News ID: 85587326
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Para atletizmde milli sporcu Afruz altın madalya kazandı

4 Eyl 2024 16:19
News ID: 85587326
Para atletizmde milli sporcu Afruz altın madalya kazandı

Tahran, İRNA- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler cirit atma F34 sınıfında milli sporcu Said Afruz altın madalya kazandı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında erkekler cirit atma F34 sınıfında final müsabakası gerçekleşti.

Dünya şampiyonu İranlı sporcu Said Afruz bu müsabakada Çin, Kolombiya (iki sporcu), Fas, Brezilya, Çin ve Irak'tan sporcularla karşılaştı.

Toplam 7 atletin katıldığı finalde milli sporcu Said Afruz 41,16 metrelik atışıyla birinci olarak altın madalya elde etti.

Kolombiyalı 2 sporcu da 39,04 ve 37,17 metrelik atışıyla gümüş ve bronz madalya kazandı. ️

Afruz’un altın madalya kazanmasıyla birlikte Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şu ana kadar İran’a toplam 3 altın madalya gelmiştir.

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