3 Eyl 2024 18:29
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Hizbullah, Siyonist rejimin casusluk ekipmanlarını bir kez daha hedef aldı

3 Eyl 2024 18:29
News ID: 85586813
Hizbullah, Siyonist rejimin casusluk ekipmanlarını bir kez daha hedef aldı

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin iki askeri üssündeki casusluk ekipmanlarını hedef aldığını bildirdi.

El-Meyadin'de yer alan habere göre, Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırılarına devam ederek bu rejimin casusluk ekipmanlarını hedef aldı.

Hizbullah yaptığı bir açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki direnişin kahramanca ve onurlu mücadelesini desteklemek ve dirençli Filistin halkının yanında olmak için İslami Direniş mücahitleri, bugün salı günü saat 14:10'da işgal altındaki Kuzey Filistin'de bulunan 'El-Rahib' üssündeki casusluk ekipmanlarını uygun silahlarla hedef alarak doğrudan isabet ettirmiş ve ekipmanları imha etmiştir." dedi.

Bu hareket ayrıca, mücahidlerinin,  Lübnan'ın güneyindeki el-Dahira kasabasında bulunan "El-Cirda" askeri üssündeki casusluk ekipmanlarını da uygun silahlarla hedef alarak imha ettiğini açıkladı.

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