Avustralya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada yayınlanan hakaret içeren bir mesajın ardından, bu ülkenin büyükelçisi Ian Biggs, bugün 4 Eylül’de bölgesel işler müdürü tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel işler müdürü, Avustralya Büyükelçiliği'nin bu normları ihlal eden içeriği yayımlamasına yönelik ciddi bir şekilde itiraz etti ve bu hareketi şiddetle kınadı. Bölgesel işler müdürü, Avustralya Büyükelçiliği tarafından yayımlanan içeriğin İran ve İslami kültüre ve geleneklere aykırı ve aşağılayıcı olduğunu belirterek, bu durumun uygun bir şekilde telafi edilmesi ve benzer olayların tekrarından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, böyle bir hareketin, ev sahibi devletin yasalarına ve düzenlemelerine saygı gösterilmesini öngören uluslararası hukuk ve Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ne aykırı olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel işler müdürü, İran'ın dış ilişkiler tarihinin, kamuoyunun bu tür norm ihlali davranışlarına karşı yüksek hassasiyetini ve tepkisini gösterdiğini belirtti. Avustralya Büyükelçisi, büyükelçiliklerinin kesinlikle İran halkına ve toplumun değerlerine hakaret etme niyeti olmadığını vurguladı ve bu mesajda İran'ın isminin geçmediğini belirtti. Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin endişelerini ve tutumunu Canberra'ya ileteceğini ifade etti.