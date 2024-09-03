İran şehit Haniye’nin intikamını kesin ve hesaplı bir şekilde alacak.

General Ferciyanzade, Salı günü Hemedan'daki Muhammediye Mahallesi’nde düzenlenen 27 şehit anma töreninde yaptığı konuşmada, direniş cephesi güçlerinin İmam Humeyni ve şehitlerin mektebinde yetişenler olduğunu ve bu durumun direniş cephesinin bugün bölgede birinci sırada olmasına neden olduğunu belirterek, direniş cephesinin, Hamas, Yemen Ensarullah ve Lübnan Hizbullah'ının İran şehitlerinden direniş ve direniş dersi aldıklarını ve bu nedenle İsrail'e yenilgi tattırdıklarını, nihai sonucunun ise Siyonist rejim ve destekçileri karşısında nihai zafer olduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları'nda Velâyet-i Fakih Temsilciliği Koordinatör Yardımcısı, bugün İslam Devrimi'nin, bölge ülkeleri için tarif edilemez bir direniş modeli haline geldiğini ve düşmanın İslam Devrimi'nin fedakârlık ve cesaret kültürüyle mücadele edemediğini, çünkü bu modelin sınırları aştığını ifade etti.

General Ferciyanzade ayrıca ülkenin bugünkü izzet, özgürlük ve bağımsızlığının şehitlerin kanına, ayrıca şehitlerden örnek alarak toplumun direnişi ve fedakarlığına borçlu olduğunu hatırlattı.