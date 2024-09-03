İranlı diplomatların, Cavit Rahman’ın Münafıklar toplantısına katılmasına tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi, sosyal medya platformu üzerinden "Uluslararası insan hakları örgütleri için Cavit Rahman’ın altı yıl boyunca İran hakkında rapor yazdıktan sonra terörist lider Meryem Recavi'yi İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak adlandırmasından daha büyük bir rezalet olamaz!" paylaşımında bulundu.

Musevi devamında "O böyle bir rezalet çıkardığında, Richard Bennett'ın Afganistan’a neden hiç giremediği boşuna değil." ifadelerini kullandı.

Avusturya’daki büyükelçimiz Abbas Bagerpur da bu konuya tepki göstererek "Biz insan haklarını geliştirme ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapma taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Ancak bu tiyatro (eski BM İnsan Hakları Konseyi raportörünün Münafıklar toplantısına katılması) BM'nin İran hakkındaki raporlarının asıl kaynağının bir terörist grup olduğunu ve şimdi de aynı terörist gruptan destek aldığını göstermektedir." dedi.

Bakırpur, birkaç Avrupa Birliği üyesinin Birleşmiş Milletler yapısını yanlış kullanmasının ters teptiğini vurguladı.

IRNA'nın haberine göre, BM’nin İran konusundaki sözde özel insan hakları raportörü Cavit Rahman'ın görevi, iki dönem boyunca üçer yıllık bir sürenin ardından Temmuz 2024 sonunda sona erdi. Rahman, İngiliz vatandaşı olup, Mücahit Halk Örgütü terörist grubuyla açık bir bağlantı içinde, onların suçlarını aklamakla meşguldü.