İran, Kafkasya bölgesinde her türlü jeopolitik değişikliğe karşı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü Mücteba Demirçilo, Tahran'da Rusya Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, ulusal egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve ülkelerin karşılıklı çıkarlarına saygının kalıcı barışın garantisi ve Kafkasya'da bölgesel iş birliğinin zemini olduğunu belirtti.

Bu görüşmede, Kafkasya'daki mevcut gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, İran'ın bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına destek verme, bölge ülkeleri arasında iş birliğini geliştirme, uluslararası tanınmış sınırların değiştirilmesine ve bölgede jeopolitik değişikliklere karşı çıkma ve tüm bölge ülkelerinin meşru çıkar ve endişelerine dikkat edilmesi gerektiği konusundaki tutumları vurgulandı.

Taraflar ayrıca, bölgedeki sorunların çözümü ve bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlamak için bölge ülkelerinin kapasitesinden yararlanmanın gerekliliği ve tüm tarafların çıkarlarını göz önünde bulundurarak ekonomik projelerin uygulanması konularında ve ayrıca yaklaşan 3+3 istişare mekanizması toplantısı ve İran, Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının toplantısı hakkında görüştü.