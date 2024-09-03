Siyonist Esirlerin Aileleri: Rehineler dönene kadar mücadeleyi şiddetlendireceğiz

Siyonist esirlerin aileleri, "Son rehine (esir) evine dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve asla pes etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi akşamı yaptığı açıklamalar hakkında, "Bu açıklamalar yalanlarla dolu ve uydurmadır. Netanyahu, kaçırılanların (esirlerin) hayatını kurtarmak ve onları geri getirmek yerine kayıtsızlığı seçmiştir. " dedi.

Siyonist esirlerin aileleri, "Başbakan, kaçırılan kişileri (esirleri) geri getirme niyetinde olmadığını kanıtladı ve halkımızın çoğu artık bu suç teşkil eden ihmali desteklemeyecek" ifadelerini kullandı.