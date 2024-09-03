3 Eyl 2024 10:17
News ID: 85586268
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journalistZahra Hamidia

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Siyonist Esirlerin Aileleri: Rehineler dönene kadar mücadeleyi şiddetlendireceğiz

3 Eyl 2024 10:17
News ID: 85586268
Siyonist Esirlerin Aileleri: Rehineler dönene kadar mücadeleyi şiddetlendireceğiz

Tahran, İRNA - Gazze'deki Siyonist esirlerin aileleri, Pazartesi gecesi düzenledikleri gösteride, esirler evlerine dönene kadar mücadeleyi şiddetlendireceklerini söyledi.

Siyonist esirlerin aileleri, "Son rehine (esir) evine dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve asla pes etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. 

Ayrıca, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi akşamı yaptığı açıklamalar hakkında, "Bu açıklamalar yalanlarla dolu ve uydurmadır. Netanyahu, kaçırılanların (esirlerin) hayatını kurtarmak ve onları geri getirmek yerine kayıtsızlığı seçmiştir. " dedi. 

Siyonist esirlerin aileleri, "Başbakan, kaçırılan kişileri (esirleri) geri getirme niyetinde olmadığını kanıtladı ve halkımızın çoğu artık bu suç teşkil eden ihmali desteklemeyecek" ifadelerini kullandı.

0 Persons
journalistZahra Hamidia

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