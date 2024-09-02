Kenani: İslam dünyasında İsrail rejiminin oluşturulmasında İngiltere'nin rolü unutulmazdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın milli kahramanı Reis Ali Delvari’nın şehadet yıldönümü ve İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele günü münasebetiyle sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük İran milleti, İngiliz sömürgeciliği de dahil olmak üzere sömürgecilerin egemenliğine karşı mücadelede ve siyasi bağımsızlığını kazanmada gururlu bir tarihe sahiptir" ifadesini kullandı.

Kenani'nin paylaşımında ayrıca, "Filistin meselesi de dahil olmak üzere önemli bölgesel meselelerde bölünme yaratma ve krizleri kurumsallaştırma çabaları İngilizlerin Batı Asya'daki sömürge politikasının önemli bir bölümünü oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Kenani paylaşımının devamında, "Bölge ve dünya halkları, İngiliz devlet adamlarının İslam dünyasında İsrail apartheid rejiminin oluşturulmasındaki rolünü ve bugün de Siyonist rejimi destekleyerek soykırıma, toplu katliamlara ve Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yerinden edinmelerine ortak olduklarını unutmayacak" dedi.