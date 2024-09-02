2 Eyl 2024 17:44
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News ID: 85585906
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İşgal altındaki topraklarda genel grev

2 Eyl 2024 17:44
News ID: 85585906
İşgal altındaki topraklarda genel grev

Tahran, İRNA- Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin direnişiyle esir takası anlaşmasına varamaması kabineye yönelik öfkeye neden oldu ve işgal altındaki topraklarda genel grev başladı.

Financial Times gazetesi, bu grevi Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 7 Ekim 2023'te Siyonist rejimin mevzilerine yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonundan bu yana Binyamin Netanyahu'ya karşı öfkenin en büyük tezahürlerinden biri olarak nitelendirdi.

Financial Times’a göre, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’ndaki uçak seferleri askıya alındı, Üniversiteler, mağazalar ve limanlar kapatıldı, bakanlıkları çalışmayı durdurdu ve okullar yalnızca birkaç saatliğine açık kaldı; Kudüs'te bazı mağazalar hâlâ açık ve otobüs seferleri devam ediyor. 

Gazze savaşının başlangıcından bu yana en büyük protestolar olarak kabul edilen Grevler, Tel Aviv ve diğer şehirlerdeki gece protestolarının ardından başladı.

Pazar günü altı İsrailli esirin cansız bedenlerine ulaşıldığının açıklanması Başbakan Benyamin Netanyahu kabinesine yönelik protestoları tetikledi.

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