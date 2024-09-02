2 Eyl 2024 14:32
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News ID: 85585823
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Erakçi: İsrail rejimi bölgedeki gerilimi tehlikeli bir krizin eşiğine getirmeye çalışıyor

2 Eyl 2024 14:32
News ID: 85585823
Erakçi: İsrail rejimi bölgedeki gerilimi tehlikeli bir krizin eşiğine getirmeye çalışıyor

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin artan cinayetlerinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi sosyal medyadaki kişisel sayfasında "Gazze'de suçların devam etmesi ve Batı Şeria'ya ölüm makineleri gönderilmesiyle İsrail rejimi, bölgedeki gerilimi tehlikeli bir krizin eşiğine getirmeye çalışıyor." mesaajını paylaştı.

Erakçi mesajının devamında " Tel Aviv'in batılı destekçileri, gerilimin devamını ve rejimin suç teşkil eden eylemlerini engellemezlerse, bu eylemlerin sonuçlarına ortak olmuş olacaklar ve hesap vermeleri gerekiyor."vurgusunda bulundu.

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