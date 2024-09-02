Erakçi: İsrail rejimi bölgedeki gerilimi tehlikeli bir krizin eşiğine getirmeye çalışıyor

Ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi sosyal medyadaki kişisel sayfasında "Gazze'de suçların devam etmesi ve Batı Şeria'ya ölüm makineleri gönderilmesiyle İsrail rejimi, bölgedeki gerilimi tehlikeli bir krizin eşiğine getirmeye çalışıyor." mesaajını paylaştı.

Erakçi mesajının devamında " Tel Aviv'in batılı destekçileri, gerilimin devamını ve rejimin suç teşkil eden eylemlerini engellemezlerse, bu eylemlerin sonuçlarına ortak olmuş olacaklar ve hesap vermeleri gerekiyor."vurgusunda bulundu.