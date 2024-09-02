Yemen'in batı kıyısında deniz kazası meydana geldi

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Örgütü, Al Salif'in (Yemen'in güneybatısında bulunan Hudeyde limanı) 70 mil kuzeybatısında bir gemiye kurşun isabet ettiğine dair bir rapor aldığını duyurdu.

Bu bağlamda Ray Elyom haber portalı, İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Örgütü'nden alıntı yaparak, bu sabah (Pazartesi) Yemen'deki Al Salif'in (Hudeyde Limanı) 70 mil kuzeybatısında ticari bir gemiye kaynağı belirsiz bir saldırıya uğradığını gündeme taşıdı.

Geminin yakınında üçüncü bir patlamanın meydana geldiğine işaret eden kaynak, İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Örgütü'nün aktardığına göre, hasarın değerlendirildiğini ve saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Yemen ordusunun güçleri, Siyonist rejim Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurana kadar bu rejimin gemilerini veya Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara giden gemileri hedef almayı taahhüt etti.

Son zamanlarda Yemenli bir kaynaktan alıntı yapan El Meyadin kanalı, Siyonist rejimin Hudeyde'yi işgal etmesinden sonra Amerikan ve İngiliz gemilerinin işgal altındaki Filistin'e giden trafiğinde benzeri görülmemiş bir azalma olduğunu bildirirken bu şirketler ve gemiler arasında bir tür panik ve tedbirin ortaya çıktığını duyurdu.