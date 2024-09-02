Washington Post: ABD, Gazze'de ateşkes için nihai anlaşmayı sunacak

Washington Post, isminin açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı üst düzey yetkiliye dayandırdığı bir raporda, ABD’nin bu anlaşma hakkında Mısır ve Katar ile müzakere ettiğini duyurdu.

Raporda, “Joe Biden yönetiminin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için aylarca süren çabaları, İsrail rejiminin aralarında bir Amerikalının da bulunduğu altı esirin cesedini bulmasının ardından yeni bir aciliyet kazandı. Ancak Biden yönetimi yetkilileri, bu cesetlerin bulunmasının önümüzdeki haftalarda İsrail rejimi ile Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) arasında bir anlaşma olasılığını güçlendirip güçlendirmeyeceğinin bilinmediğini söylediler” ifadelerine yer verildi.

Washington Post’un Amerikalı üst düzey yetkiliye dayandırdığı raporda, “Müzakerelerin bu şekilde ilerlemesi mümkün değil. ABD, Mısır ve Katar, esirlerin cesetleri bulunmadan önce nihai bir ateşkes önerisi üzerinde görüşmüştü” diye kaydedildi.

Bu rapora göre, Biden yönetiminin yetkilileri ve üst düzey danışmanları aylardır iki taraf arasında anlaşmaya varılarak esir değişiminin mümkün kılınması için çabalıyorlar.