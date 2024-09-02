Siyonist askerler Batı Şeria'da Ramallah'ın farklı bölgelerine saldırdı

El Cezire'nin haberine göre , Siyonist askerler Ramallah'ın batısındaki "Ras Karkar" kasabasına saldırdı.

İsrail askerlerinin bir başka saldırısı ise Ramallah'ın batısındaki "Beit Lagiya" yerleşimine düzenledi.

Öte yandan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinin Hamame meydanında direniş güçleri ile işgalci askerler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Ayrıca işgal altındaki topraklarda protestocuların gösterileri polisin müdahalesiyle şiddete dönüştü ve bu gösterilerde 29 protestocunun tutuklandığı haberi gündeme yansıdı.

Bu bağlamda Ayalon'da polisin göstericilere attığı ses bombası sonucu İsrail'in Knesset üyesi Nama Lazimi yaralandı.

Öte yandan Batı Şeria'nın Kalkiliye kentinden de bu bölgedeki kontrol noktasının silahla hedef alındığı yönünde haberler gelmeye devam ediyor.