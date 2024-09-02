Kenani: İnsanlık, Siyonist rejimin liderlerinin yargılanmasını istiyor

1 Eylül 2024 Pazar günü Nasır Kenani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Nürnberg duruşmasından yaklaşık seksen yıl sonra tarih bir kez daha uluslararası toplumun eylemsizliğinin gölgesinde masum Filistinli kadın ve çocukları vahşice soykırıma uğratmayı ve öldürmeyi yoğunluk ve zulümle sürdüren Hitler gibi başka bir suçluya tanık oluyor."ifadesini kullandı.

Kenani mesajının devamında "İnsan haklarını savunduğunu iddia edenler, insanlığa ve insan yaşamına değer veriyorsa, şimdi harekete geçme zamanıdır, yarın çok geç. İnsanlık, insanlığa ve adalete her zamankinden daha fazla susamış durumda ve Siyonist rejimin suçlu liderlerinin yargılanmasını talep ediyor." ifadelerini kullandı.