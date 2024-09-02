Hamas: İsrail Philadelphia Koridoru'ndan çekilmediği sürece anlaşma olmayacak

Katar merkezli El Cezire kanalına konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Netanyahu kabinesinin tüm bölgeyi ateşe sürükletmeye çalıştığını belirtti.

Halil el-Hayye, “Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirler yerine Philadelphia Ekseni’ni seçti ve esirleri umursamadığı için onları feda edeceğini söyledi” ifadelerinde bulundu.

El-Hayye ayrıca, “Ailesine durumu hakkında güvence veren bir video çeken ABD’li esir "Hersh" ve onun korunmasından sorumlu kişilerle iletişimimiz kesildi ve bugün ölüler arasında bulundu” dedi.

Hamas yetkilisi, Netanyahu'nun, Filistinli esirlerle takas karşılığında günlük teklif ettikleri her türlü öneriyi reddettiğini söyledi.

Halil el-Hayye, “Mayıs ayında İsrail'le yapılan esir değişimi anlaşmasını desteklemek amacıyla arabuluculuk yapan ülkelerin teklifini kabul ettik ancak İsrail buna Refah’a saldırıyla yanıt verdi. Hatta ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Güvenlik Konseyi tarafından da kabul edilen öneriyi kabul ettik. ” ifadesini kullandı.