Erdoğan, Selman ile Siyonist rejim soykırımını görüştü

TRT Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Siyonist rejimin Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Siyonist rejimin başta Gazze olmak üzere, Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, Siyonist rejime yönelik baskılarını artırmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 'Siyonist rejimin saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine' değindi.