Erakçi: İran’ın Direnişi Destekleme Konusundaki İlkeli Politikası Devam Edecek

Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Tahran'daki temsilcisi Seyyid Abdullah Safiyeddin, bugün öğle öncesi Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Hizbullah temsilcisi, bu görüşmede Hizbullah Genel Sekreteri Hüccetü'l-İslam Seyyid Hasan Nasrallah ve diğer Hizbullah yetkililerinin Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmesi vesilesiyle Dr. Erakçi'ye tebriklerini iletti ve kendisine başarılar diledi.

Erakçi, Hizbullah Genel Sekreteri'nin tebriklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, ona ve diğer yetkililere ve direnişin savaşçılarına sıcak selamlarını iletti. Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişi ve bölgedeki halkların Siyonist işgaline karşı meşru mücadelelerini destekleme konusundaki ilkeli politikasının devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ayrıca, Lübnan'daki İsrail karşıtı direniş cephesinin son durumu ve Filistin, Gazze ve Batı Şeria'daki mevcut gelişmeler de dâhil olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu.