1 Eyl 2024 17:53
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Yükseltilmiş M60 Tankı, İran Ordusu Kara Kuvvetleri'ne katıldı

1 Eyl 2024 17:53
News ID: 85585361
Yükseltilmiş M60 Tankı, İran Ordusu Kara Kuvvetleri'ne katıldı

Tahran, İRNA - Manevra ve ateş gücü oldukça yüksek olan yükseltilmiş M60 tankı, Ordu Başkomutanı'nın katılımıyla İran Ordusu Kara Kuvvetleri'ne katıldı.

M60 tankının teslim töreni, Şehit Zarharan Üretim, İyileştirme ve Modernizasyon Merkezi'nde, Ordu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdülrahim Musevi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari ve bu kuvvetin bir grup komutanının katılımıyla Pazar günü gerçekleştirildi.

Yükseltilmiş M60 Tankı, İran Ordusu Kara Kuvvetleri'ne katıldı

M60 tankı, zırh koruması ve zırhlı yetenekler açısından dünya standartlarındaki tanklarla eşdeğer olup en son teknolojiyle optimize edilmiştir. Bu tankın geliştirilen ateş gücü, ateş kontrol sistemi, eş eksenli makineli tüfek, komutan makineli tüfek sistemi, komutan makineli tüfek taşıyan çift eksenli platform gibi özellikler içermektedir.

Yükseltilmiş M60 Tankı, İran Ordusu Kara Kuvvetleri'ne katıldı

Ayrıca yeni komutan kuleleri, depolama kutuları, reaktif zırh, palet koruyucuları, lazer algılama sistemi, kızılötesi karıştırıcı, sis bombası, akıllı yangın algılama ve söndürme sistemi, ön, arka ve yan kameralar, haberleşme sistemi, modern savaşlara karşı koyma sistemi, marş sistemi, elektrik sistemi, sürücü gösterge paneli, namlu kılıfı ve ısıtma sistemi gibi özellikler de bu tankta iyileştirilmiş ve bu da tankın gündüz ve gece manevra kabiliyetini artırmıştır.

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