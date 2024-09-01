1 Eyl 2024 17:33
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News ID: 85585342
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İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı: Ordu Hava Savunması, İslamî vatan topraklarına yönelik her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırdır

1 Eyl 2024 17:33
News ID: 85585342
İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı: Ordu Hava Savunması, İslamî vatan topraklarına yönelik her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırdır

Şehri Rey, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, ordunun güçlü hava savunma kuvvetlerinin, düşmanın İslamî vatan topraklarına yönelik olası her türlü saldırıyı püskürtme ve karşı koyma gücüne ve hazırlığına sahip olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Alireza Sabahifard, Pazar günü İmam Humeyni'nin kutsal türbesinde düzenlenen, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun ideallerine bağlılıklarını tazelemek için gerçekleştirilen törende ordu hava savunma kuvvetlerinin komutanları ve personeliyle birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün güçlü ordu hava savunma kuvvetlerinin sahip olduğu tüm teçhizatlar, İranlı uzmanlar tarafından ülke içinde üretiliyor ve dünya üzerindeki en gelişmiş ve en güncel hava savunma sistemlerinden daha ilerideyiz." dedi.

Sabahifard, "Savunma teçhizatlarımız mevcut tehditlere göre yapılmış ve hatta mevcut tehditlerin de ötesindeyiz. Bu hazırlığa sahibiz ve yapılan değerlendirmelere göre tehditler karşısında güçlü bir şekilde bu teçhizatları kullanacağız." diye ekledi.

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