Hamas: Netanyahu ve Biden, Siyonist esirlerin ölümünden sorumludur

Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet el-Rişk, Gazze'de direnişin elindeki Siyonist esirlerin öldürülmesinin sorumluluğunun, soykırımı sürdürmeye ve ateşkes anlaşmasından kaçmaya devam eden İsrail kabinesine ait olduğunu vurguladı.

El-Rişk ayrıca, ABD hükümetinin de Siyonist rejimi desteklediği ve Gazze halkına karşı yürütülen savaşta ortak olduğu için Siyonist esirlerin öldürülmesinden sorumlu olduğunu ekledi.

Hamas Siyasi Büro üyesi, her gün Filistin halkının Amerikan silahlarıyla Siyonist rejim tarafından katledildiğini ve Gazze'deki Siyonist esirlerin de sadece bu rejimin saldırıları ve bombardımanları sonucu öldüğünü ifade etti.

El-Rişk, "ABD Başkanı Biden, esirlerin hayatına önem veriyorsa, Siyonist rejime verilen mali ve askeri desteği kesmeli ve bu rejime savaşı derhal durdurması için baskı yapmalıdır." dedi.