Asya Paralimpik Oyunları: İranlı kraliçe tarih yazdı

Asya Paralimpik Komitesi, Sare Cevanmerdi Paralimpik Oyunları boyunca kazandığı dördüncü madalyasına dikkat çekerek, 2012 Londra Oyunları'ndan bir bronz madalya, 2016 Rio Oyunları'ndan iki altın madalya ve 2020 Tokyo Oyunları'ndan bir altın madalya kazanmıştı. Cevanmerdi aynı şekilde dün de kadınlar 10 metre havalı tabanca dalında dördüncü altın Paralimpik madalyasını kazandı.

Asya Paralimpik Komitesi, Cevanmardi'nin madalyalarıyla bir fotoğrafını yayınlayarak onu "tabanca kraliçesi" olarak nitelendirdi ve onun, kadim kıta için bir onur kaynağı olabileceğini ifade etti.

Cevanmardi'nin, Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda altın madalya sayısını beşe çıkarmak için bir fırsatı daha var. Sare Cevanmardi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ikinci madalyasını kazanmak için 4 Eylül Çarşamba günü saat 11'de Muhammedrıza Mirşafi ile birlikte SH1 sınıfı 50 metre karışık tabanca dalında rakipleriyle yarışacak.