Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki adaletsiz savaşa ve Washington'un Tel Aviv'e olan kapsamlı desteğine rağmen, Hizbullah'ın yıpratma savaşı Siyonistlere ağır bir darbe vurdu ve 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen "Aşura Günü" operasyonu, Siyonist çevreleri hala meşgul ediyor.

Ray al-Youm'a göre, Siyonist "Ynet" haber sitesinin askeri analisti Yoav Zitun, o günle ilgili yeni ayrıntılar vererek " İsrail, Hizbullah'ın geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği saldırıda Nahariya'da "Deborah" gemisinde deniz piyadesi David Moshe'nin öldürülmesiyle ilgili felaketi araştırıyor. İsrail, geleceğe hazırlanıyor ve 2006 savaşından bu yana Hizbullah'ın gerçekleştirdiği en büyük saldırıdan ve füze savunma sistemi interceptor füzelerini boşaltmayı hedefleyen füze yağmurundan ders çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Zitun, bu saldırının Filistin saatiyle sabah 4:37'de başladığını ve yaklaşık iki buçuk saat sürdüğünü belirtti.

Hizbullah, Galilot da dahil olmak üzere belirli hedeflere 250 füze ve İHA ve yaklaşık 30 ila 40 normal ve büyük füze fırlattığı ve bunun hemen ardından da aynı anda intihar İHA'ları gönderildiğini aktardı. Ayrıca sorunun, İHA'ların güney Lübnan'dan alçak irtifada kalkması ve dağlık engellerin İsrail ordu için işi zorlaştırarak radarların İHA'ları tespit etmesine izin vermemesi olarak değerlendirdi.

Zitun, Siyonist rejimin hava savunma komutanına atıfta bulunarak "Gazze düz bir araziye sahip ve her füze fırlatışı hemen havada irtifa kazanır kazanmaz kolayca tespit edilebiliyor ve bu nedenle birkaç saniye içinde sirenler çalıyor. Ancak Celile'de durum farklı ve orada bir zorlukla karşı karşıyayız. Hizbullah adlı kurnaz bir düşmanla karşı karşıyayız ve henüz tüm gücünü kullanmadı." açıklamasında bulundu.