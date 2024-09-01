Ensarullah: düşmanın son suçu, son 20 yılın en nüyük Filistinlileri yerinden etme operasyonudur

Yemen'in Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu, bu açıklamada, Batı Şeria'daki askeri gerilimi ve Siyonist rejimin saldırılarını ve bu rejim askerlerinin Filistin kamplarına baskınlarını büyük bir endişeyle takip ettiğini vurguladı.

Açıklamada "İsrail düşmanı, sonuna kadar silahlı Siyonist yerleşimcilerin dizginlerini serbest bırakmış, sivilleri öldürmek ve Filistin köy ve kasabalarındaki evlerini yakmak için onları serbest bırakmıştır." denildi.

Ensarullah, Filistin direnişine düşmanın saldırılarına karşı koyduğu ve intihar eylemleri gerçekleştirdiği için tebrik ederek, Filistin direnişi ve çeşitli gruplarının birliğini kutladı ve bu grupların gelişim ve koordinasyon açısından ileri bir aşamada olduğunu vurguladı.

Ensarullah Siyasi Bürosu'nun açıklamasının sonunda, Yemen silahlı kuvvetlerinin Filistin halkını desteklemeye devam edeceği ve İsrail'in saldırısı ve Gazze ablukası devam ettiği sürece Yemen'in destek operasyonlarının da süreceği vurgulandı.