1 Eyl 2024 09:55
Journalist ID: 5446
News ID: 85584679
T T
0 Persons

Ekler

Ensarullah: düşmanın son suçu, son 20 yılın en nüyük Filistinlileri yerinden etme operasyonudur

1 Eyl 2024 09:55
News ID: 85584679
Ensarullah: düşmanın son suçu, son 20 yılın en nüyük Filistinlileri yerinden etme operasyonudur

Tahran, İRNA - Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu bir açıklama yaparak, İsrail düşmanının Batı Şeria'daki son askeri suçunun, siviller arasında korku ve dehşet yaratmayı ve onları yerinden etmeyi amaçlayan, son 20 yıldaki en büyük operasyon olduğunu belirtti.

Yemen'in Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu, bu açıklamada, Batı Şeria'daki askeri gerilimi ve Siyonist rejimin saldırılarını ve bu rejim askerlerinin Filistin kamplarına baskınlarını büyük bir endişeyle takip ettiğini vurguladı.

Açıklamada "İsrail düşmanı, sonuna kadar silahlı Siyonist yerleşimcilerin dizginlerini serbest bırakmış, sivilleri öldürmek ve Filistin köy ve kasabalarındaki evlerini yakmak için onları serbest bırakmıştır." denildi. 

Ensarullah, Filistin direnişine düşmanın saldırılarına karşı koyduğu ve intihar eylemleri gerçekleştirdiği için tebrik ederek, Filistin direnişi ve çeşitli gruplarının birliğini kutladı ve bu grupların gelişim ve koordinasyon açısından ileri bir aşamada olduğunu vurguladı.

Ensarullah Siyasi Bürosu'nun açıklamasının sonunda, Yemen silahlı kuvvetlerinin Filistin halkını desteklemeye devam edeceği ve İsrail'in saldırısı ve Gazze ablukası devam ettiği sürece Yemen'in destek operasyonlarının da süreceği vurgulandı.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .