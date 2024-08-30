30 Ağu 2024 16:43
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News ID: 85583243
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Pezeşkiyan Kırgızistan'ı bağımsızlık yıldönümünde tebrik etti

30 Ağu 2024 16:43
News ID: 85583243
Pezeşkiyan Kırgızistan'ı bağımsızlık yıldönümünde tebrik etti

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı, bir mesajında ​​dost ve kardeş ülke Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gönderdiği mesajda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov'u bu ülkenin bağımsızlığının yıldönümü dolayısıyla tebrik etti.

Pezeşkiyan bu mesajında ​​" İran İslam Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin iki ülke halkının yararına güçlendirilip geliştirileceğine inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin 14'üncü hükümetinde komşu ülkelerle ve bölgeyle işbirliğinin geliştirilmesinin bir dış politika önceliği olduğunun da altını çizdi.

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