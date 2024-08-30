Pezeşkiyan Kırgızistan'ı bağımsızlık yıldönümünde tebrik etti

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gönderdiği mesajda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov'u bu ülkenin bağımsızlığının yıldönümü dolayısıyla tebrik etti.

Pezeşkiyan bu mesajında ​​" İran İslam Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin iki ülke halkının yararına güçlendirilip geliştirileceğine inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin 14'üncü hükümetinde komşu ülkelerle ve bölgeyle işbirliğinin geliştirilmesinin bir dış politika önceliği olduğunun da altını çizdi.