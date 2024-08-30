Pezeşkiyan Malezya'nın Ulusal gününü tebrik etti

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ayrı ayrı mesajlarla Malezya Ulusal Günü dolayısıyla Kral ve Başbakanın yanı sıra Malezya halkını da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı, Malezya Ulusal Günü dolayısıyla Kral İbrahim bin İskender'e gönderdiği tebrik mesajında ​​"İran İslam Cumhuriyeti ile Malezya arasındaki kardeşlik ilişkilerinin İslam ümmetinin dayanışmasını güçlendirmeye devam edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca Malezya Başbakanı Dato Seri Anvar İbrahim'e gönderdiği tebrik mesajında "İki ülke arasındaki ortak İslami, kültürel, ekonomik ve siyasi bağlar ışığında dostane ilişkiler, her iki ülkenin ve İslam ümmetinin çıkarları doğrultusunda büyüme ve güçlenme yolunu sürdürülmesi " temennisinde bulundu.