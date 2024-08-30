İran'dan İngiltere'nin terörizmdeki çifte standardına eleştiri

İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak

"30 Ağustos 1981'de İran Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, uluslararası toplum tarafından uzun süredir terörist olarak tanınan Halkın Mücahidleri tarafından suikasta kurban gitti." ifadesini paylaşarak, bu terör örgütünün mahiyetinin değişmediğine işaret ederek, "Ancak İran'a baskı yapmak için isimleri terör örgütleri listesinden çıkarıldı. Bu bağlamda, İngiliz Parlamentosu'nun bazı üyeleri her yıl şaşırtıcı bir şekilde bu grubun liderini ağırlıyor ve İngiltere'deki bazı kötü şöhretli sağcı gazeteler onların gündeme gelmeleri için fırsat sağlıyor." ifadesine dikkat çekti.

İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yetkililerin çifte standardına değinerek "Terörizm İranlıları hedef aldığında tolere edilir ama başka yerlerde kınanıyor." vurgusunda bulundu.