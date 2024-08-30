Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı: Düşmanın radara yakalanmayan hava araçlarını kilometrelerce uzaktan takip ediyoruz

Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd, bugün Tahran'da İmam Humeyni (ra) musallasında kılınan Cuma namazı öncesi, bugün Gazze halkına yönelik zulme tanık olduğumuza işaretle " Hava savunma gücümüz olarak küresel istikbarden kaynaklanan tehditler karşısında hava savunma yeteneklerimizi geliştirdik ve diğer tehditlere kayıtsız kalmıyoruz ve aynı zamanda menhus Siyonist rejimi de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hava savunmasının şu anda hazırlık ve muharebe gücü açısından kendine yeterliliğinin en üst düzeyde olduğunu belirten Tuğgeneral Sabahi Ferd "Kontrol sistemleri, radyasyonlu ve radyasyonsuz radar ve sensörler, insansız hava araçları, elektronik ve siber savaş ekipmanlarının tasarım ve üretiminde cihatçı çalışmalarla kendimize yeterliliğe ulaştık ve tüm ihtiyaçlarımızı tasarlayıp üretebiliyoruz ve düşmanın radara yakalanmayan hava araçlarını kilometrelerce uzaktan tespit ve takip ediyoruz." ifadesine dikkat çekti.