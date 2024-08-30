Erakçi: İran ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasındaki ilişkiler yeni bir karşılıklı anlayış aşamasına girmeli

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed El Bedivi, Seyid Abbas Erakçi'nin ülkemizin Dışişleri Bakanı seçilmesinden dolayı tebrik ederken İran İslam Cumhuriyeti ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasındaki işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve istikrarın desteklenmesindeki konumunun önemini vurgulayarak "Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri, bölgenin temel sorunlarına ilişkin olarak İran İslam Cumhuriyeti ile istişarede ve etkileşimde bulunmak istiyor." ifadesini kullandı.

Ülkemizin Dışişleri Bakanı da Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterinin tebriklerinden dolayı şükranlarını dile getirerek " İran İslam Cumhuriyeti, Fare Körfezi İşbirliği Konseyi ve üyeleriyle dostane ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmek istiyor ve İran ile bu konsey arasındaki ilişkilerin karşılıklı anlayış ve işbirliğinde yeni bir aşamaya girmesi gerektiğine inanıyor." ifadesine dikkat çekti.