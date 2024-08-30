30 Ağu 2024 12:55
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News ID: 85583065
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Bahreyni: Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var

30 Ağu 2024 12:55
News ID: 85583065
Bahreyni: Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var

Tahran, İRNA - İran'ın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların Cenevre'deki büyükelçisi bir mesajında ​​"Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." vurgusunda bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların Cenevre'deki büyükelçisi ve tam yetkili temsilcisi Ali Bahreyni, Uluslararası Nükleer Testlerin Yasaklanması Günü münasebetiyle sanal ortamdaki kişisel hesabından paylaştığı bir mesajda, "Dünya Nükleer Testlerin Yasaklanması Günü, bu testlerin insan hayatı açısından yıkıcı sonuçlarını hatırlamak için bir fırsattır." ifadesine yer verdi.

"Her nükleer patlama, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya varmaktan uzaklaşmak demektir" diyen Bahreyni, bugün, nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

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