Bahreyni: Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var

İran'ın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların Cenevre'deki büyükelçisi ve tam yetkili temsilcisi Ali Bahreyni, Uluslararası Nükleer Testlerin Yasaklanması Günü münasebetiyle sanal ortamdaki kişisel hesabından paylaştığı bir mesajda, "Dünya Nükleer Testlerin Yasaklanması Günü, bu testlerin insan hayatı açısından yıkıcı sonuçlarını hatırlamak için bir fırsattır." ifadesine yer verdi.

"Her nükleer patlama, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya varmaktan uzaklaşmak demektir" diyen Bahreyni, bugün, nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması konusunda küresel bir kararlılığa her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.