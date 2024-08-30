Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin Ulusal Koordinatörleri Konseyi toplantısı yapıldı

Bu, Çin'in Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeki dönüşümlü başkanlığının başlangıcından bu yana, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin ulusal koordinatörlerinin ilk toplantısıdır.

İslam Cumhuriyeti'nin Şangay Teşkilatı'ndaki daimi temsilcisi Ali Nemati ve İran'ın ulusal koordinatörü Mehrdad Kiyayi'nin katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte örgütün 2024-2025 faaliyet planı, örgütün dönem başkanlığını yapan Çin temsilcileri tarafından gözden geçirildi.

Ayrıca Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye on ülke, örgüt başkanlarının son toplantısında alınan kararların uygulanması, Pakistan'da devlet başkanları (başbakanlar) toplantısı düzenlenmesi, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda pratik işbirliğini güçlendirmek amacıyla başka etkinliklerin planlanması konularında da görüş teatisinde bulunuldu.